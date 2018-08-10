Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizde yaşanan hareketlilik ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ziyareti sırasında döviz kurlarındaki yükselişle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cuma namazı sonrası konuşan Erdoğan, 'ekonomik savaş'ta olunduğu yönündeki açıklamalarını yineleyerek, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz"dedi.



Ordu'daki sel felaketine de değinen Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" diye konuştu.



Erdoğan, dün Rize'de yaptığı açıklamada, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız" ifadesini kullanmıştı.