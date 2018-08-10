10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Phillip Cocu'dan transfer itirafı

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Phillip Cocu'dan transfer itirafı
Sezonu Bursaspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek" dedi.
Phillip Cocu'dan transfer itirafı Phillip Cocu'dan transfer itirafı Phillip Cocu'dan transfer itirafı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.

"KADROMUZDA EKSİKLER VAR"

Hollandalı teknik adam, "Sezon başı oynanan maçlar zordur. Kadromuzda eksikler var ve istediğimiz futbolu oynamak için de zaman lazım. Ancak bunlar bir bahane değil." dedi. 

"HERKES TRANSFERİ DÜŞÜNÜYOR AMA..."

Phillip Cocu, "Taraftarımızın stadı tamamen dolduracağını duydum. Bu güç takıma yansıyacaktır ve tüm sezon bu güçle maç oynamak istiyoruz. Çünkü geçen yıllarda bu konuda sıkıntılar çekilmiş. Herkes futbolumuzdan çok transferi merak ediyor ve soruyor. Biz ise elimizdeki mevcut kadromuzla neleri daha iyi yapabiliriz düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

"LİG SERT GEÇECEK, TRANSFER GEREKİYOR AMA..."

Bursaspor maçı ve transfer sözlerine devam eden Cocu, "Lig maçları sert geçecek. Hem bu sertliğe karşı koymamız, hem de bize kapanan takımlara karşı alternatif oyun planları üretiyoruz. Transfer tabii ki gerekiyor ama mali kriterler de belli" şeklinde konuştu.

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