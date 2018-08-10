10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Mahkeme başkanı çok sinirlendi: Ne diyorsun sen

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Darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
Mahkeme başkanı çok sinirlendi: Ne diyorsun sen
Mahkeme başkanı çok sinirlendi: Ne diyorsun sen Mahkeme başkanı çok sinirlendi: Ne diyorsun sen Mahkeme başkanı çok sinirlendi: Ne diyorsun sen

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanık ve avukatlarının buna ilişkin beyanlarının alınacağını söyledi. Bunun üzerine söz verilen tutuklu sanık yarbay Erdal Yetim, yaklaşık bir yıl tutuksuz yargılandıktan sonra tutuklandığını, buna anlam veremediğini ifade etti. Tutuklu yargılanmasına neden olabilecek yeni bir gelişme olmadığını iddia eden Yetim, darbe girişiminde bulunan sanıklarla aynı durumda bulunmaktan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Tutuklandıktan sonra davanın diğer sanıkları tarafından ölümle tehdit edildiğini öne süren Yetim, tahliyesini talep etti. 

"TAKSİT TAKSİT DURUŞMA" TEPKİSİ

Darbe girişimi sırasında karargahı ele geçirmeye çalışan sözde yurtta sulh konseyi üyesi sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de beyanda bulunan bazı tanık ve müştekilerin gerçekleri çarpıttıklarını ileri sürdü. Yargılamanın askeri mahkemede yapılması gerektiğini ifade eden Kırker, savunmasının ilerleyen bölümünde mahkeme heyetine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Taksit taksit duruşma" yapıldığını savundu. 

"NE DİYORSUN SEN, HADDİNİ AŞMA"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı İlhan, "Ne diyorsun sen, neyin taksiti? Haddini aşmadan, heyeti suçlamadan savunmana devam et." karşılığını verdi. 
Mahkeme Başkanı İlhan, "Ben resmin büyüğünden bahsediyorum" diyen Kırker'e, "Bunca sanık avukatı var, hiçbiri yargılamaya ilişkin bir şey demiyor da o resim senin mi içine doğdu?" diyerek sanığın savunmasına devam etmesini istedi. Kırker'in mahkeme heyetine yönelik eleştirilerine devam etmesi üzerine Başkan İlhan, "Buradaki (mahkeme heyeti) herkes doğrudur, dürüsttür, vicdanlıdır ve işini yapmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Söz alan sanık avukatı Erdem Eren de Kırker'in, dava dosyasının dışındaki konulara değindiğini ve savunma hakkını kötüye kullandığını belirterek, söz hakkının sonlandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Kırker, diğer sanıkların beyanlarının alınmasının ardından zaman kalması halinde yeniden konuşmak istediğini belirterek, savunmasını tamamladı. Tutuklu sanık eski yarbay Fatih Çubukçu ise dava dosyasına giren telefon kayıtlarına ilişkin beyanda bulundu. Duruşmaya öğle arası verildi. 
 

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