ABD Başkanı Donald Trump, az önce sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaparak Türkiye'ye çelik ve alüminyumda uygulanan ek gümrük vergisini ikiye katladığını açıkladı.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL
Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığına vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı;
"Şu anda Türkiye’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisini iki katına çıkarmaları yetkisi verdim. TL güçlü dolarımıza karşı çok hızlı biR şekilde aşağı gidiyor. Alüminyum vergisi %20, çelik % 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil”
10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Trump'tan skandal 'Türkiye' hamlesi!
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını belirterek Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, az önce sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaparak Türkiye'ye çelik ve alüminyumda uygulanan ek gümrük vergisini ikiye katladığını açıkladı.
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