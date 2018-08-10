10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:01Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:18Yatsı 21:50
    • 36°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 93.709 -3.58
  • Altın: 253,397 17.04
  • Dolar: 6,4763 16.64
  • Euro: 7,4163 15.73

Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i

»
Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i
Cumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.
Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak ve yaklaşık 50 bin taraftarın olması beklenen mücadele öncesi, teknik direktör Phillip Cocu, kafasında ilk 11'i şekillendirdi.

SOLDADO, AYEW VE JOSEF 11'DE OLACAK

Cezası nedeniyle Benfica maçında yer almayan Josef de Souza, sakatlığını atlatmasına karşın riske edilmeyen Andre Ayew ve Benfica maçında sonradan oyuna dahil olan Roberto Soldado, Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Bu 3 ismin 11'e dönmesiyle Mathieu Valbuena, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cocu'nun Bursaspor maçı 11'iCocu'nun Bursaspor maçı 11'iCumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.
Phillip Cocu'dan transfer itirafıPhillip Cocu'dan transfer itirafıSezonu Bursaspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek" dedi.
Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktıGalatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktıGalatasaray'da Bafetimbi Gomis krizini çözmek üzere sarı-kırmızılılarda
Futbol: Haftanın programıFutbol: Haftanın programıSpor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Medipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktıMedipol Başakşehir turu İngiltere'ye bıraktıMedipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş tur için bir adım öndeBeşiktaş tur için bir adım öndeBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup etti.
  • Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu oldu!10 Ağustos 2018 Cuma 04:25
  • F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim...09 Ağustos 2018 Perşembe 17:03
  • Volkan Demirel: Turu geçen biz olacağız09 Ağustos 2018 Perşembe 12:35
  • Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı!09 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
  • Başakşehir'in rakibi Burnley!09 Ağustos 2018 Perşembe 11:06
  • Beşiktaş'ın konuğu LASK Linz09 Ağustos 2018 Perşembe 11:05
  • Fikret Orman transfer için İngiltere'de!09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
  • Ali Koç: Bu takım Benfica'yı Kadıköy'de yener09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
  • Karar verildi! F.Bahçe Devler Ligi'ne kalırsa...09 Ağustos 2018 Perşembe 10:17
  • Ercan Taner'in yeni adresi belli oldu!08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri