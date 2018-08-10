Ruhani'den Erdoğan'a mesaj: ABD’yi pişman edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün Ankara'ya giden özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj iletti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın bugünkü haberinde, mesajın içeriği konusunda ayrıntı verilmiyor ama Vaizi’nin dünkü ziyareti sırasında Erdoğan ile, 2015 yılında İran ile uluslararası güçler arasında varılan nükleer anlaşmanın kaderi ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların ele alındığı kaydediliyor. ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında 2015’te varılan anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve geçen hafta da İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar açıklamıştı.

RUHANİ'NİN ÖZEL TEMSİLCİSİ: ABD'Yİ PİŞMAN EDECEĞİZ

Haberde Vaizi’nin, ABD’yi İran’a yönelik yaptırımlarından dolayı pişman etmeye kararlı olduklarını da vurguladığı belirtiliyor. Erdoğan’ın da, Türkiye’nin İran ile ilişkilerin devamını ve ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını aramayı istediğini söylediği aktarılıyor. IRNA’nın haberine göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanıyla yakın bir gelecekte yüz yüze görüşmeyi de istediğini söyledi.