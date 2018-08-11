Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim." ifadesi kullanıldı.ABD Ticaret Bakanlığından yapılan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti." bilgisine yer verildi.
TRUMP DÜN AÇIKLAMIŞTI
Trump, cuma sabahı kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarını iki katına çıkartarak bu ürünlere sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat verdiğini bildirmişti.
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ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Tarih verdiler
Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim." ifadesi kullanıldı.ABD Ticaret Bakanlığından yapılan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti." bilgisine yer verildi.
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