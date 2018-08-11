11 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

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Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Rusya ve Türkiye'nin barikatın aynı tarafında olduklarını belirtti.
Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı! Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı! Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

 

ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Duma vekilleri, iki ülkenin de ‘barikatın aynı tarafında olduğunu’, ekonomik bakımdan yeterince güçlü ve istikrarlı olan iki ülkenin ortak politikalar üretmesi durumunda Washington’un Moskova ve Ankara’ya baskısının işe yaramayacağını vurguladı.

Nikonov, "Şu anda gerçekten birçok ülke aynı kayıkta buluştu, zira ABD insanoğlunun büyük bir kısmına yaptırım uyguluyor. Rusya ve Türkiye bu durumda barikatın aynı tarafında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın alma girişimi, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a yönelik suikast girişimine karıştıkları ve darbe girişiminde yer aldıkları şüphesiyle birçok kişinin tutuklanması ABD'nin memnuniyetsizliğine yol açıyor. Yaptırımlar giderek genişletiliyor, ABD, güçlünün pozisyonundan hareket ettiğine inanıyor, Türkiye'nin Washington'a ekonomik ve siyasi açıdan çok bağımlı olduğunu ve Erdoğan'a baskı yaparak ABD'nin lehine taviz vermenin mümkün olacağını düşünüyor"diye konuştu.

‘TÜRKİYE SONUNA KADAR AYAKTA KALACAK'

Rus uzman, sözlerine şöyle devam etti: "Amerikalıların hesabının yanlış olduğunu zannediyorum, zira Erdoğan ve Türk toplumu kesinlikle şantaj ve baskıya boyun eğmeye meyilli değil. Bildiğim kadarıyla toplum ve meclis, muhalif partiler de dâhil olmak üzere bu durumda Erdoğan'ı destekliyor ve Amerika'nın baskısına boyun eğilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle Türkiye sonuna kadar ayakta kalacak ve Erdoğan bunu söyledi. Türkiye'nin ticaret alanında ve diğer birçok farklı alanda Rusya için önemli ortak olduğu açıkça ortada. Bu nedenle Rusya, ABD-Türkiye ihtilafında şüphesiz Türkiye'den yana olacak ve ben, Ankara'nın Rus desteğine güvenebileceğinden eminim." dedi.

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