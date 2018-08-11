Cimbom 3 puanla başladı!

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Ankaragücü ile Galatasaraykarşılaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray'ın golleri 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada kendi kalesine Kone ve 90+2'de Eren Derdiyok'tan geldi. Ankaragücü'nün tek golü 7.dakikada El Kabir'den geldi.
Bu sonuçla Galatasaray sezona 3 puanla başlarken, Ankaragücü puanla tanışamadı.
Ligin 2. haftasında Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
MKE Ankaragücü 1-3 Galatasaray
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 88 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak (Dk. 46 Kenan Özer), Mokhtar (Dk. 79 Kehinde), El Kabir
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues (Dk. 67 Selçuk İnan), Sinan Gümüş (Dk. 81 Belhanda), Onyekuru (Dk. 84 Feghouli), Eren Derdiyok
Goller: Dk. 7 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 21 Serdar Aziz, Dk. 30 Bakary Kone (Kendi kalesine), Dk. 90+2 Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 4 Rodrigues, Dk. 45+2 Fernando (Galatasaray), Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 53 Mokhtar (MKE Ankaragücü)