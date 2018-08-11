Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığı

ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı 'ekonomik' savaşta Halk TV, milletinin yanında durmak yerine Amerikan emperyalizminin kirli planına algı operasyonuyla dahil oldu.
Rejinin KJ’ye yazdığı "Türkiye iflasa mı gidiyor?" ifadeleri dikkat çekti.
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ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı 'ekonomik' savaşta Halk TV, milletinin yanında durmak yerine Amerikan emperyalizminin kirli planına algı operasyonuyla dahil oldu.
Rejinin KJ’ye yazdığı "Türkiye iflasa mı gidiyor?" ifadeleri dikkat çekti.