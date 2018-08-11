11 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığı

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Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığı
ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı 'ekonomik' savaşa karşı Türkiye tek yürek olurken Halk TV, ABD ile yaşanan krizi adeta skandal bir altyazıyla duyurdu.
Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığı Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığı Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığı

 

ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı 'ekonomik' savaşta Halk TV, milletinin yanında durmak yerine Amerikan emperyalizminin kirli planına algı operasyonuyla dahil oldu.

Rejinin KJ’ye yazdığı "Türkiye iflasa mı gidiyor?" ifadeleri dikkat çekti.

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