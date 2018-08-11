11 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:02Öğle 13:15İkindi 17:05Akşam 20:16Yatsı 21:49
    • 32°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 94.940 -2.31
  • Altın: 249,726 15.35
  • Dolar: 6,4300 15.80
  • Euro: 7,3369 14.49

Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon!

»
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 29 bin 208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı ve 1 hava aracının katılımıyla "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamada, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı.
Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon!
Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon! Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon! Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, huzurun ve kamu düzeninin sağlanması ve kayıt dışı olarak Türkiye'de bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için dün Türkiye genelinde "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları ve il/ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de aralarında bulunduğu karma ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 29 bin 208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı, 1 hava aracı görev aldı. Toplamda 6 bin 376 karma ekip 5 bin 395 uygulama noktasında görev aldı. 

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARA OPERASYON

Ekipler, Türkiye'de yasal veya illegal olarak bulunan yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahip oldukları işletmeler ve yoğun olarak ikamet ettikleri bölgeleri kontrol etti. Yapılan uygulamalar neticesinde 228 bin 208 şahıs kontrol edildi, 2 yağma/gasp, 14 yaralama, 11 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 2 çocuk istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 2’si çocuk olmak üzere 10 (5’i yabancı uyruklu) kayıp şahıs ve 295 diğer suçlardan olmak üzere toplam 351 (5’i yabancı uyruklu) aranan şahıs yakalandı. 9’u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı. 

ELE GEÇİRİLENLER

Uygulamada 10 bin 162 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 35 iş yeri kapatıldı. 66 bin 117 adet aracın kontrolde edildiği uygulamada 38 adet aranan araç yakalandı, 736 bin 262 TL adli-idari para cezası kesilerek, 256 araç trafikten men edildi. 

565 şahsa idari işlem yapılırken 223 yabancı uyruklu şahıs, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Uygulamada 2 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 54 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 5 adet kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon!Türkiye genelinde eş zamanlı dev operasyon!Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 29 bin 208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı ve 1 hava aracının katılımıyla "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulamada, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı.
İHA'lar tespit etti, hepsi öldürüldü!İHA'lar tespit etti, hepsi öldürüldü!Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Halk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığıHalk TV'de 'Türkiye iflasa mı gidiyor' başlığıABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı 'ekonomik' savaşa karşı Türkiye tek yürek olurken Halk TV, ABD ile yaşanan krizi adeta skandal bir altyazıyla duyurdu.
MHP Lideri Bahçeli'den dolar talimatıMHP Lideri Bahçeli'den dolar talimatıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun' talimatını verdiği bildirildi.
Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Rusya ve Türkiye'nin barikatın aynı tarafında olduklarını belirtti.
"Bu saygısızlık sona ermezse...""Bu saygısızlık sona ermezse..."Erdoğan, New York Times gazetesi içine kaleme aldığı yazıda ABD'yi uyardı.
  • Sahibi FETÖ'cü çıktı!11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:15
  • ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Tarih verdiler11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:07
  • Ruhani'den Erdoğan'a mesaj: ABD’yi pişman edeceğiz10 Ağustos 2018 Cuma 17:14
  • "Birlikte hareket etmeye hazırız"10 Ağustos 2018 Cuma 16:57
  • Erdoğan ile Putin arasında ekonomi görüşmesi10 Ağustos 2018 Cuma 16:48
  • Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Modeli'ni açıkladı10 Ağustos 2018 Cuma 15:55
  • Skandal dolar yorumu10 Ağustos 2018 Cuma 15:10
  • 'Eşim yap dedi ben de yaptım'10 Ağustos 2018 Cuma 14:56
  • FETÖ'nün korumasıyla ilgili karar verildi!10 Ağustos 2018 Cuma 14:53
  • Mahkeme başkanı çok sinirlendi: Ne diyorsun sen10 Ağustos 2018 Cuma 14:50
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri