11 Ekim 2018 Perşembe25 Muharrem 1440
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Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı

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Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı
Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalandı

Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla Eyüpsultan, Göktürk’te gizlendikleri adreste yakalandı.

2 isme gizlenmelerinde yardım eden 7 kişi de gözaltına alındı. Adnan Oktar’ın sağ kolu olduğu belirtilen Yavaş ve diğer kişiler Emniyette sorguya alındı.

 

 

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