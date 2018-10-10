Ekipte delilleri yok eden isim belli oldu!

Salah Muhammed A Tubaigy (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim'de 03:38'de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 20:29'da yine özel jetle çıkış yaptı.
Tubaigy'nin delilleri karartmak üzere ekipte yer aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Suudi Arabistan'da "delilleri yok etmede uzman kişi" olarak tanındığı ifade ediliyor.
Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girişinden sonra kaybolmasına yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturmada art arda yeni bilgilere ulaşıldı. Türkiye'ye geldiği tespit edilen 15 kişilik Suudi ekip de dikkat çeken bir isim de olduğu ortaya çıktı.
Esrarengiz ekipte Suudi adli tıp kurumunun başında bulunan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy'nin de olduğu tespit edildi. Adli delil konusunda uzman olduğu belirtilen Tubaigy'nin, çok sayıda subaya olay yeri inceleme konusunda eğitim verdiği biliniyor.
Tubaigy'nin delilleri karartmak üzere ekipte yer aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Suudi Arabistan'da "delilleri yok etmede uzman kişi" olarak tanındığı ifade ediliyor.