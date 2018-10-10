Trafik kanunu değişiyor! İşte yeni cezalar

Ak Parti Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi meclis başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanevekili Memhet Muş, Meclis'e verikleri yeni yasa teklifi açıkladı.

Teklife göre trafikte cezalar artırılacak. Özellikle kazalara yol açan sürücler için daha yüksek para cezaları yolda.

3 DEFA ÇAKARDAN CEZA ALAN TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR

Çakar, siren gibi ışıkları mevzuata aykırı olarak kullananlara bin 2 lira para cezası kesilecek. Eğer 3 defa bunu gerçekleştirirlerse trafikten men edilecekler.

Abart egzoz kullananlara da bin 2 lira ceza kesilecek.

2 DEFA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN PSİKOLOJİK RAPOR ALMAK ZORUNDA

Kırmızı ışık ihlalleri de trafik kazalarında önemli bir yer tutuyor. Düzenlemeye göre kırmızı ışık ihlali yapanlara 235 lira ceza kesilecek. 3 defa ihlal söz konusu olursa 30 gün, 3 defadan fazla ihlal söz konusu olursa 60 gün ehliyete el konulacak.

2 defadan fazla kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün trafiğe tekrar çıkabilmesi için psikolojik rapor alması gerekecek.

MAKAS ATANA DA BİN 2 LİRA CEZA VAR

Emniyet şeridi ihalali için de bin 2 lira para cezası söz konusu. Trafikte makas atanlar da aynı cezayı ödeyecek.

EN YÜKSEK CEZA DRİFT MAGANDALARINA

Zaman zaman sosyal medyada görüntülerine şahit olduğumuz trafikte drift yapan magandalar ise en yüksek cezayı alacak. Buna göre 5 bin 10 lira para cezası ödemek zorunda kalacak ve 60 gün trafikten men edilecekler. 5 yılda tekrar ihlal ederlerse ehliyetleri iptal edilecek.

CEP TELEFONUYLA KONUŞAN 235 LİRA ÖDEYECEK

Bir başka konu ise trafikte dikkat dağınıklığına neden olan cep telefonuyla konuşma meselesi. Cep telefonuyla konuşan sürücüye 235 lira ceza yazılacak.

Teklif önümüzdeki hafta Meclis'ten geçirilecek.