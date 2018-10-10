Ali Koç'tan flaş açıklama!

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA OLUMSUZ BİR TABLO VAR"

"Tahminimizden çok daha ötesinde olumsuz tablo var. Büyük hayallerden bahsettik, bunların içerisinde de riskler var, engeller var, mücadeleler var. Puan tablosuna bakınca, olmamamız gereken bir noktadayız. Hocamız, sportif direktörümüz, yönetimimiz, transferlerimiz hepsi tartışılıyor, eleştiriliyor. Bunları da anlayışla karşılıyorum. Bu eleştiriler taraftarı etkiliyor, tribünlere kadar geliyor. Olumsuz hava camiamızı etkisi altına almış. Ne kadar değişim yapmak isterseniz isteyin, top çizgiyi geçmeyince yaptığınız birçok şey gözükmüyor. Hatalar yapmadık mı, yaptık. Hatalar yapacağız, bunun bir okulu yok, tecrübeyi iş başında kazanıyorsun. Hayatın her anlamında bu böyle. Yaratılan algı gibi zincirleme hatalar yok. "

"ÜÇ MAÇTA DA ÇOK ŞANSIZDIK"

Fenerbahçe'nin şansız bir dönemden geçtiğinin de altını çizen Koç, "Üç maçta gol yedik ve mağlup olduk. Bu maçları kazansak işler farklı olacaktı. Ancak oynadığımız oyun aynı olacaktı. Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırladık. İkisi de iyi ve organize oynayan takım. bana sorarsanız iki maçta da galibiyeti kaçırdık. Sonuç ise 8 maçta 8 puan! Bu bizim için sıkıntılı durum ama bu durumun içerisinde çıkacağız. Dört ay önce göreve geldik, neyi devraldığımızı unutmayalım. Fenerbahçe sadece 8 haftalık futboldan ibaret değil. Biz hayal satmadık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledik" dedi.

"İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini de vurgulayan Koç, "11 transfer yaptık, hem gençleştirme oldu hem de ücretlerde azalmalar oldu. Gençleri Slimani ve Ayew gibi tecrübeli oyuncularla besledik. Transferleri eleştirmek için çok erken. Lugano'yu hatırlayın, Edu'yu hatırlayın. İlk geldikleri sene oynadıkları futboldan dolayı gözlerimize inanamıyorduk. Ancak sonrasında nasıl oynadığını hatırlayalım. Skor medyacılığı, skor taraftarlığı yaparsak kısa sürede olumsuz şeyler söylenebiliyor. Transferde çıtayı düşürdüğümüz yönünde eleştiriliyoruz ama buna katılmıyorum. Yüksek paralar harcayarak ses getirmeyi biz de biliriz ama bunu yapacak lüksümüz yok. Biraz daha sabredilmesi gerekiyor. Transferlerin doğru olup olmadığını zaman gösterecek. " ifadelerini kullandı.

"FUTBOL TAKIMI İYİ YOLDA"

Futbol takımının üzerine koyarak devam ettiğini vurgulayan Koç, "Beşiktaş, Başakşehir maçlarındaki performanslardan mutluyum, üzerine koyacağız. Dinamo Zagreb ve Rizespor maçlarını kabul edemem. İnşallah ilerleme sürecimiz hızlanır ve Kasım ile Aralık ayı hepimiz adına güzel geçer. Taraftarımızın üzgün ve kızgın olmalarını iyi anlıyorum. 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Onların ne hissettiklerini iyi biliyorum. Hatta zaman zaman fazla taraftar gibi hareket için eleştiriliyorum. Kabul edemediğim bir şey var, buna ağır tepki vereceğim. Çubuklu sahada mücadele ettiği zaman yuhalamak, olumsuz tezahüratta bulunmak, girene yuh, çıkana yuh, bunlar Fenerbahçeliler olarak bizim alışık olmadığımız bir ortam. Son bir iki yıldır ortaya çıkan bir durum, ben bu tutumu reddediyorum. Dört senedir başarı yok, belki ondan dolayı kızgınlık var ama şartlar ne olursa olsun bir tane Fenerbahçe'miz var, ona sahip çıkmamız lazım. Olumsuz tezahürat olacaksa, maçın bitmesini beklesinler. Bu yapılanlar sadece Fenerbahçe'ye verir, bu tavırları kınıyorum. Lütfen aynaya bakın, haklı olabilirsiniz ama böyle tepki vermekte haklı değilsiniz" şeklinde konuştu.

"ERSUN YANAL GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Ersun Yanal bizim planlarımızda yok. Dün yoktu, bugün de yok. Yarın da olmayacak. Ne kendisiyle konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz"