ABD'den Suudi Arabistan'a sürpriz Kaşıkçı teklifi!

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haberalınamamasına dair, "Suudi Arabistan yardım isterse, Türkiye'ye, FBIheyeti gönderebiliriz" teklifinde bulundu.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.