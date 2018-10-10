Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanmakta olduğunu ve tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerinin başrolde olduğunu söyledi.

Andora Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, "Rusyave Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmalar uygulanıyor. Bölgede bulunan tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerimiz burada başrolde yer alıyor. Elde ettiğimiz bilgiler, sürecin ilerleyerek devam ettiğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

"1-2 GÜNLÜK GECİKME ÖNEMLİ DEĞİL"

15 Ekim'de silahsızlandırılmış bölgenin tam olarak faaliyete geçirilmesi için koyulan sürenin dolacağını anımsatan Lavrov, burada 1-2 gün gecikme yaşanabileceğini belirtti.

Lavrov, 1-2 günlük gecikmenin hiç önemli olmadığını, bu işlerin niteliğinin daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE AKTİF DESTEK VERİYORUZ"

Lavrov, yapılan çalışmalar sırasında Rusya'nın Türkiye'ye aktif destek verdiğini söyledi.

BİR AÇIKLAMA DA RUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya'nın Soçi mutabakatı kapsamında alınan karar neticesinde sahada gerçekleşen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rus Dışişleri, 1000'in üzerinde muhalif ve rejim karşıtı gücün İdlib'deki silahsız bölgeden çekildiği duyuruldu.

Anlaşma gereğince silahsızlandırılmış bölge oluşturulacak. Geçtiğimiz günlerde muhalifler ağır silahlarını bölgeden çekmişlerdi. Türkiye ve Rusya bölgenin güvenliği için ortak devriye görevi icra edecek.