11 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir

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Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak inceleme ekipleri Suudi Arabıstan Başkonsolosluğu’na girecek.
Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir
Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Tüm sırrı o cihaz çözebilir

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na bir hafta önce girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili olay gizemini korumaya devam ediyor.

Kaşıkçı için adli tıp ve olay yeri inceleme ekiplerinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor.

 

Bu arada, Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

'APPLE WATCH' SIRRI ÇÖZEBİLİR

Öte yandan, Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice'ye bıraktığı cep telefonuna bağlı olan bir Apple Watch saat taşıdığını, akıbeti konusunda bu saatten gelen verilerin önemli ipuçları verebileceğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi.

O tarihten sonra Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı.
Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan iki uçakla gelen 15 kişilik ekibin, konsolosluğa girdikleri, daha sonra ise ülkelerine geri döndükleri ortaya çıkmıştı.

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