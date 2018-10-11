11 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:39Güneş 07:04Öğle 12:57İkindi 16:04Akşam 18:38Yatsı 19:57
    • 30°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 94.504 0.07
  • Altın: 232,285 -0.51
  • Dolar: 5,9851 -0.86
  • Euro: 6,9327 -0.48

Emeklilere memurluk yolu açılıyor

»
Emeklilere memurluk yolu açılıyor
Emeklilere müjde!Kamudan ve özel sektörden emekli olanlara memurluk yolu açılıyor. Emekliler, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek, esnek çalışma yapacak...
Emeklilere memurluk yolu açılıyor Emeklilere memurluk yolu açılıyor Emeklilere memurluk yolu açılıyor

Hükümet, istihdamı destekleyecek yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İşçi çıkarmalarının önüne geçmek için işletmelere yeni desteklerden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler devreye girecek.

Bazı kamu kurumlarında pilot uygulanmaya başlayan esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.

Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek.

Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. 

​Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak. Böylece kamuda insan kaynağı kalitesi artacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli kapsamında çalışıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: 635 kişi uzaklaştırıldıBakanlık açıkladı: 635 kişi uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı ve irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 korucunu görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İzmir Adliyesi'nde alarmİzmir Adliyesi'nde alarmİzmirAdliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yusuf Güney'den sahnede bozkurt işaretiYusuf Güney'den sahnede bozkurt işaretiYusuf Güney'den sahnede bozkurt işareti
Bakanlıktan valilere talimat! Harekete geçinBakanlıktan valilere talimat! Harekete geçinİçişleri Bakanlığı, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçti.
Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandıAğustos ayı cari açık rakamları açıklandıÖdemeler dengesi ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarı!Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarı!Meteoroloji’den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; İstanbul ve Ankara’da bugün sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul’da yağışların akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
  • Davaya bir gün kala ABD'den Brunson açıklaması11 Ekim 2018 Perşembe 08:34
  • Ünlü oyuncudan çok kötü haber!11 Ekim 2018 Perşembe 08:31
  • "Sessiz kalmamız mümkün değil"11 Ekim 2018 Perşembe 08:30
  • Emeklilere memurluk yolu açılıyor11 Ekim 2018 Perşembe 08:27
  • AYM'nin "Ayasofya" kararı Resmi Gazete'de11 Ekim 2018 Perşembe 08:24
  • Kocasını öldürdüm karşılıklı çay içtik!11 Ekim 2018 Perşembe 08:21
  • Hırsızlık şüphelisinden 'pes' dedirten ifade11 Ekim 2018 Perşembe 08:20
  • İlçeyi ayağa kaldıran taciz olayı!11 Ekim 2018 Perşembe 08:18
  • Erdoğan imzaladı! Ekonomide yeni dönem11 Ekim 2018 Perşembe 08:16
  • Erdoğan'dan İnönü fotoğrafı açıklaması11 Ekim 2018 Perşembe 07:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri