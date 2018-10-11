11 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:39Güneş 07:04Öğle 12:57İkindi 16:04Akşam 18:38Yatsı 19:57
    • 30°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 94.504 0.07
  • Altın: 232,285 -0.51
  • Dolar: 5,9851 -0.86
  • Euro: 6,9327 -0.48

Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı

»
Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı
Ödemeler dengesi ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu
Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı

Bir önceki yılın Ağustos ayında 923 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2.592 milyon ABD doları fazla verdi. Foreks'in anketinde beklenti cari işlemler dengesinin 2,5 milyar dolar fazla vereceği yönündeydi. Cari işlemler dengesi en son 2015 Eylül ayında 218 milyon dolar fazla vermişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler açığı 51.125 milyon ABD dolarına geriledi.

Açıklamada şöyle denildi:

 

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (*) ise, bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 5.109 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.065 milyon ABD doları azalarak 1.284 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon ABD doları artarak 4.627 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon ABD doları tutarında artarak 3.693 milyon ABD dolarına yükselmiştir.Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon ABD doları artarak 675 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 60 milyon ABD doları azalarak 737 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.786 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Bu gelişmede, yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon ABD doları artış ile yurtdışı yerleşiklerin yurtiçinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon ABD doları azalış etkili olmuştur.

Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 24 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10.371 milyon ABD doları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 284 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 2.210 milyon ABD doları ve 5 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 133 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: 635 kişi uzaklaştırıldıBakanlık açıkladı: 635 kişi uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı ve irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 korucunu görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İzmir Adliyesi'nde alarmİzmir Adliyesi'nde alarmİzmirAdliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yusuf Güney'den sahnede bozkurt işaretiYusuf Güney'den sahnede bozkurt işaretiYusuf Güney'den sahnede bozkurt işareti
Bakanlıktan valilere talimat! Harekete geçinBakanlıktan valilere talimat! Harekete geçinİçişleri Bakanlığı, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçti.
Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandıAğustos ayı cari açık rakamları açıklandıÖdemeler dengesi ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu
Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarı!Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarı!Meteoroloji’den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; İstanbul ve Ankara’da bugün sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul’da yağışların akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
  • Davaya bir gün kala ABD'den Brunson açıklaması11 Ekim 2018 Perşembe 08:34
  • Ünlü oyuncudan çok kötü haber!11 Ekim 2018 Perşembe 08:31
  • "Sessiz kalmamız mümkün değil"11 Ekim 2018 Perşembe 08:30
  • Emeklilere memurluk yolu açılıyor11 Ekim 2018 Perşembe 08:27
  • AYM'nin "Ayasofya" kararı Resmi Gazete'de11 Ekim 2018 Perşembe 08:24
  • Kocasını öldürdüm karşılıklı çay içtik!11 Ekim 2018 Perşembe 08:21
  • Hırsızlık şüphelisinden 'pes' dedirten ifade11 Ekim 2018 Perşembe 08:20
  • İlçeyi ayağa kaldıran taciz olayı!11 Ekim 2018 Perşembe 08:18
  • Erdoğan imzaladı! Ekonomide yeni dönem11 Ekim 2018 Perşembe 08:16
  • Erdoğan'dan İnönü fotoğrafı açıklaması11 Ekim 2018 Perşembe 07:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri