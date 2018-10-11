İzmir Adliyesi'nde alarm

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.
Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.
DHA muhabiri Mehmet Candan ise, "Yangın tüplerinin olduğu depoda gaz kaçağı oldu. 1'i ağır çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Müdahale eden sağlık çalışanlarından da zehirlenenler oldu. Adliye binası tamamen boşaltıldı" dedi.