Türkiye'den Trump'ın 'Kaşıkçı' iddiasına yalanlama

ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi ile yakından ilgilendiklerini söyleyip, "Orada müfettişlerimiz var olaya dahil oldular, gazeteciye ne olduğunu öğrenmek zorundayım"dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'tan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir önemli açıklama daha yaptı.

"NELER OLDUĞUNU ÖĞRENMEK ZORUNDAYIM"

Fox News'te açıklamalarda bulunan Trump, mesele ile yakından ilgilendiklerini söyleyip, "Orada müfettişlerimiz var, olaya dahil oldular, gazeteciye ne olduğunu öğrenmek zorundayım" dedi.

TRUMP AÇIKLAMALARINI SERTLEŞTİRDİ

Konu ile alakalı ses tonunu yükselten ABD Başkanı, "Bu konuda çok sertiz. Orada müfettişlerimiz var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyoruz. Neler olup bittiğini ortaya çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AA: ABD MÜFETTİŞ ATAMADI

Anadolu ajansının (AA) diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, "Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil" denildi.

DÜNDE AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Trump dün de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan yetkilileri ile konuştuğunu ve yaşananların son derece kötü bir durum olduğunu belirterek, "Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum" demişti.

Türkiye ile iletişimde olduklarını söyleyen ABD Başkanı, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti'nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, bu olayın sonuna kadar gideceğiz. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek ve ağırlamak istiyorum" demişti.

NELER OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.