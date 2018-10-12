12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Duruşma öncesi Brunson’a kritik ziyaret

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde olan ve yarın 4. kez hakim karşına çıkacak olan ABD uyruklu ajan Andrew Craig Brunson’ı ziyaret etti.
Duruşma öncesi Brunson’a kritik ziyaret
Duruşma öncesi Brunson’a kritik ziyaret Duruşma öncesi Brunson’a kritik ziyaret Duruşma öncesi Brunson’a kritik ziyaret

Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li ajan Andrew Craig Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yarın görülecek duruşma öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, elçilik yetkilileriyle birlikte Brunson’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret öncesi Brunson’ın kaldığı Işılay Saygun Sokak’ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ve sivil polislerin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de alanda etten duvar ördü. Sokağa giriş çıkışlar da kontrol altına alındı.

Öte yandan Brunson'u bugün İzmir'in Alsancak semtindeki evinde kilise cemaatinden olan kişiler de ziyaret etti.

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