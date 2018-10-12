12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı

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PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı
Batman Valisi Deniz, PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarına, "Öldük, bittik, perişanız' itirafının yansıdığını belirterek, "Amacımız bu terör virüsünü tamamen bu coğrafyadan silmek." dedi.
PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı

Batman Valiliği 2018 yılı İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali Deniz Başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 

Batman Valisi Ahmet Deniz, toplantının açılışında, geçen hafta Gercüş ilçesi kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Üzüldük, üzülmemek elde değil, acımızı yüreğimize gömdük." diyen Deniz, acıları kadar öfkelerinin de büyük olduğunu belirtti. Vali Deniz, "Buradan bir kez daha söylüyorum: Bu hain, kalleşçe saldırıyı yapanlar, bunların işbirlikçileri, bunları destekleyenler, terörü destekleyenler, terörle arasına mesafe koymayan kim varsa bunlara gereği yapılacak." diye konuştu.

Terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Deniz, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu Batman'da 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün de en güzel tepkilerden biri olduğunu aktardı. Terör örgütlerinin amacının huzuru kaçırmak olduğunu vurgulayan Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açık ve net bir şekilde söylüyorum, bir tek silahlı terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Haince, kalleşçe saldırıları bizi yıldıramayacak. Burada herkese görevler düşüyor. Bütün Batmanlı hemşehrilerime söylüyorum, 15 bin kişi al bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK' diye meydanlara çıktı. Doğrusu da buydu. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bu hainlerin derdi bu ülkenin huzurunu kaçırmak. Bölgemizin, şehrimizin huzurunu kaçırmak. Bizim derdimiz ise hizmet etmek, şehrimizi, bölgemizi daha iyi nasıl yönetip kalkındırabiliriz biz bunun derdindeyiz."

Teröristlerin telsiz konuşmalarını aktardı
PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını aktaran Deniz, telsiz konuşmalarından teröristlerin, terör örgütünün sonunun yakın olduğunun anlaşıldığına dikkati çekti.

Teröristlerle anladıkları dilden mücadele edeceklerini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

"Bunların anladığı dilden mücadelemiz devam edecek. Bunlar onların son çırpınışları. Telsiz konuşmaları geliyor. Konuşmalar, 'Öldük, bittik, perişanız' şeklinde. Bittiklerinin açık göstergesidir. Bazen de böyle tek tük de olsa önlem almamıza rağmen, arazi şartları itibariyle istemediğimiz durumlar da meydana gelebiliyor. Olmaması için daha çok çalışacağız. Bütün amacımız bu terör virüsünü tamamen bu coğrafyadan silmek."

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı da Ilısu Barajı HES Projesi kapsamındaki çalışmaları anlattı.

Kösalı, Hasankeyf ilçesinde şu ana kadar Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ile İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşındığını, Er-Rızık Camisi ve Harim Duvarı, Süleyman Han Camisi minaresi, Koç Camisi minaresi, Kızlar Camisi, Orta Kapı'nın da en kısa sürede taşınmaya başlayacaklarını bildirdi.

Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri çalışmalarını anlattı.

 

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