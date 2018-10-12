UEFA Uluslar Liginde 7 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
Türkiye ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Rusya ile İsveç, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3
B Ligi
2. Grup: Rusya-İsveç: 0-0
C Ligi
1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1
4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2
Litvanya-Romanya: 1-2
D Ligi
3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3
Kosova-Malta: 3-1