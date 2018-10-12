12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:05Öğle 12:57İkindi 16:03Akşam 18:37Yatsı 19:56
    • 20°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 94.748 0.33
  • Altın: 231,735 -0.48
  • Dolar: 5,9063 -1.32
  • Euro: 6,8497 -1.13

O PAPAZ adliyede

»
O PAPAZ adliyede
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4'üncü kez hakim huzuruna çıkıyor.
O PAPAZ adliyede O PAPAZ adliyede O PAPAZ adliyede

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4'üncü kez hakim huzuruna çıkıyor. Brunson, duruşmada hazır bulundurulmak üzere bu sabah erken saatlerde İzmir Alsancak’ta bulunan ev hapsinde tutulduğu evinden görevlilerce alındı.

İZMİR’DE EV HAPSİNDE

Son duruşmanın ardından tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen Brunson’un yargılandığı davanın duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak. Brunson’un evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri sürerken evine duruşma öncesi ABD’li ziyaretçiler de geldi. 

35 YIL İSTENİYOR

ABD’li pastör Andrew Craig Brunson, İzmir’de Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı ancak Aralık ayında FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Brunson hakkındaki iddianame Mart 2018'de hazırlandı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi.

3 EKİM’DE AYM’YE BAŞVURDU

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan ve bugüne kadar 3 kez hakim huzuruna çıkan Brunson’la ilgili İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018’de dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Halen ev hapsinde tutulan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un tutukluluğa itirazları bugüne kadar reddedildi. İtirazların reddedilmesi üzerine Brunson'un avukatı Halavurt, bu kez de 3 Ekim’de bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Hürriyet

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kandil'de 2 tecavüz 5 infazKandil'de 2 tecavüz 5 infazIrak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan K. Jinda ve D. Delila kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK elebaşı Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını gözler önüne serdi.
FETÖ'cü hainlerden Pinochet vahşetiFETÖ'cü hainlerden Pinochet vahşetiFETÖ'cü alçakların bir sivili katlettikleri görüntüler Genelkurmay Çatı davası dosyasına girdi.
Yusuf Güney'den sahnede bozkurt işaretiYusuf Güney'den sahnede bozkurt işaretiYusuf Güney'den sahnede bozkurt işareti
Dilipak: Ortodokslar bizim neyimiz olur?Dilipak: Ortodokslar bizim neyimiz olur?Dilipak: Ortodokslar bizim neyimiz olur?
O PAPAZ adliyedeO PAPAZ adliyedeTerör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4'üncü kez hakim huzuruna çıkıyor.
Kayseri'de 3'ü kadın 7 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandıKayseri'de 3'ü kadın 7 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandıKayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarından Uluslararası seviyede terörizm suçundan aranan Mısır, Suriye ve Rusya uyruklu 3'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı.
  • PKK'lı teröristlerden 'Öldük, bittik, perişanız' itirafı12 Ekim 2018 Cuma 07:40
  • Ankara'dan Cemal Kaşıkçı kararı!12 Ekim 2018 Cuma 03:18
  • Duruşma öncesi Brunson’a kritik ziyaret12 Ekim 2018 Cuma 02:15
  • Türkiye'den Trump'ın 'Kaşıkçı' iddiasına yalanlama12 Ekim 2018 Cuma 01:12
  • Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Teklif verildi12 Ekim 2018 Cuma 00:09
  • Bakanlık açıkladı: 635 kişi uzaklaştırıldı11 Ekim 2018 Perşembe 14:18
  • İzmir Adliyesi'nde alarm11 Ekim 2018 Perşembe 12:19
  • Bakanlıktan valilere talimat! Harekete geçin11 Ekim 2018 Perşembe 10:09
  • Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı11 Ekim 2018 Perşembe 10:07
  • Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için uyarı!11 Ekim 2018 Perşembe 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri