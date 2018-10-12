Arda Turan ifade verdi

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda dün akşam Turan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. İfadesi alınan Arda Turan emniyetten ayrıldı.

Öte yandan basına açıklama yapan Berkay Şahin'in avukatı, basına yansıyan haberler doğru dedi.

Arda Turan'ın gece kulübünde yaşanan gerginlik sonrasında hastaneye giden Berkay'ın peşinden hastaneye gittiği ve burada bir el ateş ettiği basına yansımıştı.

Kısa süre önce basına yansıyan olayın polis tutanağında da Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili olarak Arda Turan'ın kasten yaralama ve silahla tehditten yakalanması talimatını verdiği öğrenilmişti.

BERKAY'IN AVUKATI: BASINA YANSIYAN HABERLER DOĞRU

Öte yandan olay ile ilgili açıklama yapan şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer ise olayın basına yansıyan şeklinin doğru olduğunu kendilerini de gerekli yasal başvuruları yaparak yasal süreci başlattıklarını belirtti.

Avukat Mermer sözlerini şöyle sürdürdü; "Basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söylemek durumundayım. Özellikle bu aşama da müvekkilimin eşi Özlem Şahin'in yapmış olduğu açıklamalar zaten olayın hem çıkış nedenini hemde gerçekleşme şeklini açıklığa kavuşturmuştur.

Olay resmi mercilere aksettirilmiştir. Biz ilgili mercilere şikayetlerimizi yaptık. Arda Turan'ın yapmış oldukları olayın neresinden bakarsanız bakın gerçekten çok çirkindir. İzahı dahi olmayan bir durumdur.

Bu konuda olayın gerçekleşme şekline göre cumhuriyet savcısı zaten gerekli iddianameyi hazırlayacaktır. Biz de bu aşama da ce dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Ayrıca yasal süreçte bazı davalarda açabiliriz."