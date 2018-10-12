12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Erdoğan'dan operasyon sinyali

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2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni’nde konuşan Başkan Erdoğan, "Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz" dedi.
Erdoğan'dan operasyon sinyali
Erdoğan'dan operasyon sinyali Erdoğan'dan operasyon sinyali Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta’daki General İhsan Alper Kışlası’nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni’ne katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusu için operasyon sinyalini vererek,"İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu;

Bu sene Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılını geride bıraktık.  Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Milletimizin başı ne zaman sıkışsa kadını ve erkeği ile 7'den 77'ye mücadele etmiş bir milletiz. En son 15 Temmuz'da topyekün bir mücadele ile FETÖ ihanet çetesini o gecenin karanlığına hep birlikte gömdük.Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor.

TERÖR YUVALARINI DARMADAĞIN EDECEĞİZ

İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. En üst rütbedeki komutandan, en alttaki personele kadar herkes Mehmetçik'tir. Yani küçük Muhammed'dir. Sevgili Mehmetçikler, her görev kutsaldır ancak askerlik, polislik, jandarmalık görevlerinin yeri ayrıdır.

BU MESLEKLERE TALİP OLMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR

Bu mesleklere talip olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli askerlikle bu süreci geçirmeyenler çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Yığılmaları önlemek için bunları uygulamaya ihtiyaç vardır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi

BÜYÜK BİR ADIM ATILDI

Şu anda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 gönüllü, yüzde 40 kadrolu gibi bir durum ortaya çıktı. Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımız da profesyonelleşme adına büyük bir adım atmış oluyor. Her Türk evladının askerlik ocağından geçmesini önemli görüyorum. Profesyonellik aşamasına gelindiğinde adımlar atılacak, kararlar verilecektir. Bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa bu eğitimden geçmesi yerinde olmuştur. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize yürüyebilmek için arkanızda askeri güç olması gerekir.

EKONOMİK SALDIRILARA MARUZ KALSAK DA...

Gerçekten sıkıntı çektiğimiz, arkamıza bakınca acı çektiğimiz dönemler yaşamadık mı, yaşadık. Ama bunun kader olarak kabullenmedik. Daha ileriye gitmek için çalıştık, daha çok çabaladık. Türkiye'nin büyüme hamleleri tuzaklarla yavaşlatılmaya çalışılsa da bu hedeflerden vazgeçmedik. Bugün ülkemiz dost, düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul ediliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin artan itibarımıza şahit olabilirsiniz. Son zamanlarda bir takım spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyada en büyük 13'üncü, kişi başı gelirde 17'nci olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık. Olumlu neticeleri de görmeye başladık.

YAPTIRIM UYGULAYANLAR KENDİ KAYBEDECEK

TSK darbe girişimi gibi ağır bir travma yaşamasına rağmen, ardı ardına yaptığı operasyonlarla gücünü ortaya koymuştur. Ayağa kalkamaz sananlar TSK'nın gücünü görenler hala ayağa kalkamadı. Türkiye 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor.Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, ya yol bulacağız, ya bir yol yapacağız ama bunları aşacağız. Çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulayanlara kaybedenin kendileri olduklarını göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Kapattıkları her kapıya 10 kapı açarak bunu yapacağız."

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