Gerçek Cocu dönemi şimdi başlıyor!



İlk 8 haftada alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'deki geleceği sorgulanan teknik direktör Phillip Cocu, Başkan Ali Koç'un önceki gün yaptığı açıklamaların ardından derin bir nefes aldı…



Takımdaki kaos ortamının ve alınan başarısız sonuçların nedenlerini tek tek anlatan Başkan Koç'un, Phillip Cocu ile yollarını ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurgulaması Hollandalı çalıştırıcıyı oldukça memnun etti.



YENİ SİSTEM 4-3-3



Başkanın kendisine destek çıkan açıklamalarının ardından özgüvenini geri kazanan Cocu'nun, artık idmanlarda kendi sistemini uygulayacağı öğrenildi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın bu anlamda kendilerine ilaç olacağını belirten Hollandalı teknik adamın yardımcısı Erwin Koeman ile kafa kafaya verdiği ve yeni sistem üzerinde çalışmalara başladığı kaydedildi. Cocu'nun bundan böyle takımı 4-3-3 taktiği ile sahaya süreceği belirtildi.



HEDEF TOTAL FUTBOL



Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana Aykut Kocaman zamanından kalan yardımcılar nedeniyle takımı 4-2-3-1'le sahaya çıkarmak zorunda kalan Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman ile bir konuşma yaptığı ve "Başkanın bize güveni tam. Kendisi arkamızda olduğunu belirtti. Biz de kendi sistemimize döneceğiz. PSV'de olduğu gibi 4-3-3'le sahaya çıkacağız. Artık total futbol oynayacağız. Bunun için de milli ara bizim çok işimize yarayacak" dediği öğrenildi.

