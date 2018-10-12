12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Gözü dönmüş sapık engelli çocuğu taciz etti

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Engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, 50 yaşlarındaki bir sapık tarafından dakikalarca taciz edildi. Polisin sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Gözü dönmüş sapık engelli çocuğu taciz etti
Gözü dönmüş sapık engelli çocuğu taciz etti Gözü dönmüş sapık engelli çocuğu taciz etti Gözü dönmüş sapık engelli çocuğu taciz etti

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı.

Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan iğrenç olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. Bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı.

Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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