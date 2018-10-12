İstenen ceza belli oldu! Brunson'dan ilk sözler...

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye ile ABD arasında gerileme neden olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson 4. kez hakim karşısına çıktı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.



EVİNDEN ALINDI



Brunson, duruşmada hazır bulundurulmak üzere bu sabah erken saatlerde İzmir Alsancak’ta bulunan ev hapsinde tutulduğu evinden görevlilerce alındı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava başladı. Üç tanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen ara sonrası duruşma 14.00'da yeniden başladı.

BRUNSON'DAN İLK SÖZLER: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM



Andrew Craig Brunson savunmasında, "Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ: 10 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında adli kontrolün kaldırılmasını istedi. Brunson için savcı ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti. Savcının ayrıca soruşturmanın genişletilmesi talebi de olmadı.



ALT SINIRDAN CEZA VERİLİRSE TAHLİYE EDİLEBİLİR



Brunson'a alt sınırdan ceza verilirse yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilebilir. Birçok yerli ve yabancı basın kuruluşu da salonun dışında mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.



ARA VERİLDİ, KARAR BEKLENİYOR



Heyet karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.