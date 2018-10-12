12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Brunson kararı sonrası ABD ile kritik görüşme!

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Brunson kararı sonrası ABD ile kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Brunson kararı sonrası ABD ile kritik görüşme! Brunson kararı sonrası ABD ile kritik görüşme! Brunson kararı sonrası ABD ile kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Pompeo, ABD'li papaz  Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması kararı sonrasında telefon görüşmesi yaptı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

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