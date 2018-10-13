ABC News kanalının haberine göre, ABD’nin üssü, “tehlike bölgeleriden personel tahliyesi için kullandığı” belirtildi. 5 helikopter ve 40 personel bulunan üssün 4 yıllık giderinin ise 70 milyon euro olduğu iddia edildi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu “Haberin içeriğini ABD kaynaklarına sorun” dedi. ABD, 2012 yılında İngiliz üslerini kullanmak istemiş ancak bu talep reddedilmişti.
13 Ekim 2018 Cumartesi2 Safer 1440
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- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Ortalığı karıştıracak iddia! ABD’ye ‘gizli üs’
ABD'nin 2013-2017 tarihleri arasında Kıbrıs’taki İngiliz Ağrotur askeri üssünü gizli bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.
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