Almanya'dan Fetö'ye resmi destek!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin merkezi haline gelen Almanya'nın, Etiyopya'daki FETÖ'cülere de resmi yollarla destek vermekten çekinmediği ortaya çıktı.

AA muhabiri, dönemin Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'ın terör örgütüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılmasını ve tüm izinlerinin iptal edilmesini istediği Kaynak isimli şirket için Almanya'nın Addis Ababa Büyükelçiliğinin Mayıs 2017'de yazdığı destek mektubuna ulaştı.



RESMİ MÜHÜRLÜ MEKTUP

Almanya'nın Addis Ababa Büyükelçiliğinin resmi mührünü ve diplomat Jutta Luig'in imzasını taşıyan mektupta, FETÖ'cü şirkete Alman vatandaşlarının yatırım yaptığı belirtilerek, Etiyopyalı yetkililerden bu şirkete her türlü kolaylığı sağlamaları talep edildi.Alman Büyükelçiliğinin Alman şirketleri ve iş temsilcilerini Etiyopya'da yatırım yapmaya teşvik ettiği vurgulanan mektupta, "Alman vatandaşları kısa süre önce Addis Ababa merkezli Kaynak Eğitim ve Sağlık Hizmetleri isimli şirketi satın almıştır. Tüm ilgili otoritelerden yatırımcılarımıza mümkün olduğunca destek olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn tarafından Mart 2017'de Ticaret Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Etiyopya Yatırım Komisyonuna gönderilen talimatta, Kaynak isimli şirketin kapatılması ve tüm haklarının iptal edilmesi isteniyordu.

Başbakanının emrine rağmen şirketin kapatılmayarak başkalarına satılması ve bu şirketin çalışmasına izin verilmesi örgütün Etiyopya devleti içerisinde de geniş bir "paralel yapılanmaya" gittiğini gözler önüne seriyor.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, FETÖ okullarının Türkiye'ye teslim edilmesi ve şirketin kapatılması talimatından sonra bazı Alman diplomatlar, Etiyopyalı makamları ziyaret ederek, FETÖ'cüleri kurtarmak için diplomatik baskı yapmaktan da çekinmedi.

ÜLKEDEN KAÇMAYA BAŞLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

FETÖ'ye bağlı okulların eski çalışanları, geçen ay örgüt yöneticileri ve öğretmenleri hakkında "yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak" gibi suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Okullarda çalışmayı sürdüren bazı kaynaklar, haklarında savcılığa yapılan suç duyurusu sonrasında korkuya kapılan okul yöneticilerinden Celil Aydın ve ailesinin ülkeden kaçtığını belirtti.

Savcılığa ulaştırılan belgelerde, ülkede ilk olarak "Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu" adıyla faaliyetlerine başlayan örgütün, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009'da Kaynak isimli özel şirkete satarak üstüne geçirdiği anlaşılmıştı.

Kaynak isimli şirket de okulları 2017'de FETÖ'nün "Alman yatırımcılar" olarak adlandırdığı Stem isimli şirkete satarak, kurumların Türkiye'ye devrini engellemeye çalışmıştı.

Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi. Intellectual Schools adı altında 5 okulu yöneten örgütün Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.