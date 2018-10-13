Kayıp-kaçak bedeli ve TRT payı Meclis’te

Kalaycı, ‘enerji fonu’ ve TRT Payı’nın 17 yıldır alındığını hatırlatarak, “Kanunu uyarınca yüzde 2 oran, katma değer vergisiyle birlikte yüzde 2,36 olarak faturalara yansıtılıyor. Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu Kanun teklifi ile 3093 sayılı Kanunun TRT Payı alınmasını öngören ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle tüketicilerin elektrik tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır’’ dedi.
Kayıp- kaçak ve sayaç okuma bedelinin de hukuka uygun olmadığına dair birçok yargı kararı bulunduğunu dikkat çeken Kalaycı, ‘Kayıp kaçağın oluşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmayan tüketicilerin kayıp kaçağın bedelini ödemek durumunda bırakılması ‘hak ve hakkaniyet’ ilkesiyle bağdaşmaz. Bu Kanun teklifi ile elektrik kullanımında abonelerden teknik ve teknik olmayan kayıpların (kayıp/kaçak) maliyeti ile sayaç okuma maliyetinin alınmaması öngörülmekte ve böylelikle elektrik faturalarında önemli tutarda bir azalma sağlanması amaçlanmaktadır’’ diye konuştu.
- Süreç hızlandı! Türkiye dolardan vazgeçecekKiracılara kritik uyarı! Bu tuzağa düşmeyinG.Saray'da kritik zirve! Fatih Terim ile...Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısıTamer Tuna Beşiktaş'a mesaj gönderdi!Arsene Wenger'e dev teklif!Fiyatı 2 TL'ye kadar düştüBaşkan resmen açıkladı! 'Adem Ljajic'i sattık'Skandal teklif Atina'yı karıştırdı!Otoyol ihalesi ertelendi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:42 Güneş 07:06 Öğle 12:56 İkindi 16:02 Akşam 18:35 Yatsı 19:54
- 23°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 18°C Ankara
- 24°C Antalya
- 19°C Artvin
- 20°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 96.657 2.01
- Altın: 230,011 -1.22
- Dolar: 5,9313 -0.90
- Euro: 6,8595 -0.99
Kayıp-kaçak bedeli ve TRT payı Meclis’te
Kalaycı, ‘enerji fonu’ ve TRT Payı’nın 17 yıldır alındığını hatırlatarak, “Kanunu uyarınca yüzde 2 oran, katma değer vergisiyle birlikte yüzde 2,36 olarak faturalara yansıtılıyor. Elektrik abonelerinden TRT payı alınmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu Kanun teklifi ile 3093 sayılı Kanunun TRT Payı alınmasını öngören ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve böylelikle tüketicilerin elektrik tüketim bedeli yükünün de hafifletilmesi amaçlanmaktadır’’ dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
- Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
- Emir'in duyması için yardım gerekiyor!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.