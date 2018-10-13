13 Ekim 2018 Cumartesi2 Safer 1440
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ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!

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ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldiği iddia edildi.
ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası! ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası! ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!

 

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle görüştüğünü yazdı.

WSJ'nin haberine göre Halilzad, cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldi.

Doha'daki buluşmayı takip eden bir yetkiliye dayandırılan haberde söz konusu görüşme, ABD'nin 17 yıldır devam eden Afganistan savaşını sonuçlandırabilmek amacıyla yürüttüğü girişimlerden biri olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, son 4 ayda ikinci kez Amerikalı yetkililerin Taliban temsilcileriyle bir araya geldiği vurgulanan haberde, görüşmenin içeriğine dair bilgilerin net olmadığı kaydedildi.

Afganistan Özel Temsilciliği görevine geçen ay getirilen Zalmay Halilzad, 4-14 Ekim tarihlerini kapsayan Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan turuna çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Halilzad'ın ziyaretlerini, "Özel Temsilci Halilzad'ın misyonu, ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını koordine etmek ve yönlendirmektir." ifadesiyle özetlemişti.

Açıklamada ayrıca, Zalmay Halilzad'ın "özel temsilci" olduktan sonraki ilk görevi olan bu ziyaretin, ABD'nin Taliban konusundaki yaklaşımını ve Afgan hükümetiyle çalışma isteğini yansıttığı belirtilmişti.

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