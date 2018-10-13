Arsene Wenger'e dev teklif!

Son olarak geçtiğimiz yaz İngiltere Premier League ekibi Arsenal’deki 22 yıllık teknik direktörlük görevinden ayrılan Arsene Wenger'in ismi Paris Saint-Germain ile anılıyor.

ESPN'in Paris Saint-Germain muhabiri Jonathan Johnson'ın iddiasına göre Fransız ekibi, eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'i takımın genel menajerlik görevine getirmek istiyor.

PSG yönetiminin takımın şu anki sportif direktörü Antero Henrique'den memnun olmadığı ve onunla yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, Wenger ile de temasa geçildiği öne sürüldü. Buna göre Wenger Fransız ekibine hala teknik direktörlük görevi istediğini söylerken, yine de detayların kesinleşmesinden sonra PSG ile futbolun patronluğu konusunda masaya oturabileceğini belirtti.

İddiaya göre Wenger'den olumsuz yanıt alınması halinde listenin ikinci sırasında da Roma'dan Monchi var.