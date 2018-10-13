Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'de olayın sorumluları aranırken gün be gün çarpıcı gelişmeler yaşanıyorç
Kadro dışı kalan isimler ardı arkasına açıklamalar yaparken, bu isimlerden biri olan Atıf da sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.
Özetle kendisi hakkında söylenenleri iftira olarak nitelendiren Atıf, takım içinde bir gruplaşmanın olmadığına da vurgu yaptı.
Ayrıca soyunma odasında Ali Koç ile yaşadığı diyaloğu da aktaran Atıf'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:
13 Ekim 2018 Cumartesi2 Safer 1440
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Atıf'tan flaş açıklama
Ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'de olayın sorumluları aranırken gün be gün çarpıcı gelişmeler yaşanıyorç
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