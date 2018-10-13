Trump'tan Brunson açıklaması: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, "Erdoğan'a Rahip Brunson’ın serbest kalmasındaki yardımı dolayısıyla teşekkür ederim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, serbest kalan Rahip Brunson'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mentionlayarak (menşın) bir açıklama yayınlayan Trump, "Türkiye tarafından bırakılan Pastor Brunson bu öğleden sonra Oval Ofis'te benimle birlikte olacak. O zor bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımları için teşekkür ediyorum" dedi.

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Trump açıklamasında, "Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Yine de ABD tarafında bir takdir var ve bu adım ABD ile Türkiye ilişkilerinin iyi, belki de harika bir yola girmesine neden olacak" ifadelerine yer verdi.