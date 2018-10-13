Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap!

Başkan Erdoğan'ın tweeti şu şekilde:
Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.
TRUMP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Trump, birkaç saat önce attığı tweetle Erdoğan'a seslenerek "Erdoğan'a Rahip Brunson’ın serbest kalmasındaki yardımı dolayısıyla teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.