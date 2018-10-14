14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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Kaşıkçı'da arama krizi!

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı'ya (59) ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaşıkçı'da arama krizi!
Kaşıkçı'da arama krizi! Kaşıkçı'da arama krizi! Kaşıkçı'da arama krizi!

 

Levent'teki binaya iki sivil araçla gelen 6 kişinin içeride ne yaptığı merak konusu oldu. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, Başkonsolos Muhammed el-Katibi, Cemal Kaşıkçı'nın 'gömüldüğü' iddia edilen iki adreste arama yapmak için gerekli olan izni dün de vermedi.

Tüm şüpheler, konsolosluk binası ile buraya 300 metre mesafedeki resmi konuta yoğunlaştı. Kaşıkçı'ya ait bir iz bulmak için arama yapmak isteyen güvenlik güçleri bu yerleşkelere henüz giremedi. Günlerdir evinden çıkmayan Başkonsolos el-Katibi ve diğer çalışanlar için 'sınırdışı' yaptırımı gündemde. Bu arada 2 Ekim'de Kaşıkçı konsolosluğa girdikten kısa bir süre sonra binadan çıkışı kameralara yansıyan Mercedes Vito aracının 6,5 saatlik yolculuğuna 'yem' gözüyle bakılıyor.

Levent'teki adresten çıkıp Anadolu yakasına geçen, Maltepe ve Kartal istikametini takip ederek Pendik yönüne sapan sözkonusu minibüsün burada ara sokaklara girdiği ve yeniden Avrupa yakasındaki konsolosluğun önüne döndüğü tespit edilmişti. Polis ekipleri, araçla yapılan bu uzun seyahati, takibe karşı hedef saptırma çalışması ya da şaşırtmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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