Külliye'de dev zirve! Erdoğan başkanlık edecek

Savunma sanayii projelerine özel önem veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Sektör temsilcileri ile kamu yetkililerini bir araya getirecek zirvede, sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük programında yer alan Savunma Sanayii Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri, savunma sanayii sektörünün tüm paydaşları ve akademisyenler katılacak.



RAPOR SUNULACAK

Savunma sanayii sektörünün önemli temsilcilerinden oluşan SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği de bu dev zirve öncesi bir çalıştay düzenleyerek sektörün sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önerilerini ortaya koyacak. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yarın düzenlenecek çalıştayda, İhale Kanunu ve mevzuat önerileri, ana yüklenici- tedarikçi ilişkileri üretim ortamı, ihracat destekleri, test sertifikasyon ve kalifikasyon işlemleri, insan kaynağı, yüksek teknoloji üretimi ve teknolojik riskler konuları ele alınacak. Çalıştay sonrasında hazırlanan rapor, Savunma Sanayii Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.