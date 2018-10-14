14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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USB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız'

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USB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız'
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün üç numarası olan Tarkan Yavaş'ın firarda olduğu sürede internete yüklenen videolarını yakalandığı adreste çektiği ortaya çıktı.
USB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız' USB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız' USB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız'

Oktar ve diğer örgüt üyelerinin, tutuklu olan veya olmayan örgüt üyelerine mektuplarla "Hepimiz serbest kalacağız. Devletin başına Adnan Oktar geçecek ve devleti biz yöneteceğiz" mesajı yolladıkları iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Tarkan Yavaş tutuklandı.

Ayça P., Fatih D. ve Ece K.'nin ardından örgütün bir üyesi daha itirafçı oldu. Oktar'ın 30 yıldır en yakınındaki isim olan Serdar D. etkin pişmanlıktan yararlandı. İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi'nden dün tahliye edilen Serdar D. "Örgüt sempatizanlarının imamıydım. Maddi yardımda bulunan, Avrupa'da ve Anadolu'da faaliyet gösteren bin kişilik sempatizan grubu yönettim" dedi. Serdar D.'nin ardından 3 önemli isim daha itirafçı olup Oktar ve diğer örgüt üyelerinden şikâyetçi oldu

SABAH

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