Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.
3 YIL MEN İSTİYORLAR!
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE
G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.
SÜREKLİ İLETİŞİMDELER...
Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. G.Saray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde. (Takvim)
- Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi!Yahudi ve Müslüman evliliği ortalığı karıştırdıUSB’den çıkanlar şoke etti! 'Hepimiz serbest kalacağız'Talimat verildi asker hazırKülliye'de dev zirve! Erdoğan başkanlık edecekAsgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusuİzmir'de katliam gibi trafik kazasıKaşıkçı'da arama krizi!işte güne damga vuran manşetlerİbrahim Kalın'ın acı günü!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:43 Güneş 07:07 Öğle 12:56 İkindi 16:01 Akşam 18:34 Yatsı 19:53
- 24°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 13°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 17°C Amasya
- 18°C Ankara
- 24°C Antalya
- 19°C Artvin
- 19°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 96.657 2.01
- Altın: 230,011 -1.22
- Dolar: 5,9313 -0.90
- Euro: 6,8595 -0.99
Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi!
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
- Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
- Emir'in duyması için yardım gerekiyor!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.