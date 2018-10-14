14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi!

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Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi!
UEFA'yla yapılan görüşmelerde 2 üyenin 3 yıl men cezası istediği ortaya çıktı. G.Saray Başkanı Cengiz'in de "Bizi UEFA'ya şikayet edenler 3 yıl ceza alırsak rahat edecekler mi?" demesi tehlikeyi gözler önüne serdi.
Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi! Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi! Galatasaray için 3 yıl men tehlikesi!

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.

3 YIL MEN İSTİYORLAR!

Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.

YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE

G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.

SÜREKLİ İLETİŞİMDELER...

Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. G.Saray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde. (Takvim)
 

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