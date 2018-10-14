14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:43Güneş 07:07Öğle 12:56İkindi 16:01Akşam 18:34Yatsı 19:53
    • 23°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 96.657 2.01
  • Altın: 230,011 -1.22
  • Dolar: 5,9313 -0.90
  • Euro: 6,8595 -0.99

Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışı

»
ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarına Riyad yönetiminden cevap geldi.
Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışı
Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışı Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışı Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı WAS'ın yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Suudi Arabistan olası eylemlere fazlasıyla karşılık verecektir. Suudi Arabistan ekonomisi dünya ekonomisinde etkili ve hayati rol oynamaktadır" ifadelerine yer verildi.
 
ABD Başkanı Trump Suudi Arabistalı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Başkonsolosluk'ta kaybolmasının ardından Riyad yönetimini suçlamış ve ispat edilmesi durumunda Suudi Arabistan'a yaptırımlar uygulayacağını belirtmişti.
 
"BİZ OLMADAN İKİ HAFTA İKTİDARDA DURAMAZSINIZ"
 
Başkan Trump seçim kampanyaları için yaptığı konuşmalarda Suudi Arabistan yönetimine son günlerde yüklenmeye başlamış, "Biz olmadan iki hafta iktidarda kalamazsınız" demişti.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçimAlmanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçimAlmanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan eyalet seçimleri federal hükümetin güven oylamasına dönüştü.
Almanya'da uçak kalabalığın üzerine düştüAlmanya'da uçak kalabalığın üzerine düştüAlmanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde kalabalığın üstüne düştü. Kazada can kayıplarının olduğu kaydedildi. Kazada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Gerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışıGerilim artıyor! S. Arabistan'dan sert ABD çıkışıABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarına Riyad yönetiminden cevap geldi.
Skandal teklif Atina'yı karıştırdı!Skandal teklif Atina'yı karıştırdı!Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, ABD’li mevkidaşı Jim Mattis’e, Volos, Larisa ve Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehirlerinde 3 askeri üs kurulması önerisi, Atina’da koalisyon hükümetinde gerginliğe yol açtı.
Darbeci Sisi'den kışkırtıcı açıklama!Darbeci Sisi'den kışkırtıcı açıklama!Darbeci Sisi, yönetimde bulunduğu sürece İhvan'ın Mısır'da hiçbir rolünün olmayacağını söyledi.
ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!ABD ile Taliban masaya oturdu iddiası!ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldiği iddia edildi.
  • İşgalci İsrail'den sivil katliamı: 7 şehit13 Ekim 2018 Cumartesi 10:47
  • Almanya'dan Fetö'ye resmi destek!13 Ekim 2018 Cumartesi 08:58
  • Ortalığı karıştıracak iddia! ABD’ye ‘gizli üs’13 Ekim 2018 Cumartesi 08:56
  • ABD'den komik FETÖ açıklaması12 Ekim 2018 Cuma 21:49
  • ABD hepsini ordudan attı!12 Ekim 2018 Cuma 13:02
  • Hendekleri rahat kazsınlar diye tam 500 TIR malzeme12 Ekim 2018 Cuma 09:14
  • Uganda'da heyelan: 40 kişi öldü12 Ekim 2018 Cuma 08:43
  • Suud Konsolos 4 gündür dışarı çıkmıyor12 Ekim 2018 Cuma 08:38
  • Trump durmuyor! Bir tehdit daha11 Ekim 2018 Perşembe 11:30
  • Tepkiler büyüyor!11 Ekim 2018 Perşembe 08:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri