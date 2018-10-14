14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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Kaza yapan şoförden skandal ifadeler

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22 mültecinin hayatını kaybettiği kazadan sağ çıkan şoförün sabıkalı olduğu ayrıca kamyon kullanma ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
Kaza yapan şoförden skandal ifadeler
Kaza yapan şoförden skandal ifadeler Kaza yapan şoförden skandal ifadeler Kaza yapan şoförden skandal ifadeler

 

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu mültecilerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu.

Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 22 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

"ÖNÜME ARAÇ ÇIKTI"

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

KAZADAN SONRA ŞOFÖR YOL KENARINDA BİR ARACI DURDURDU

Kaza sonrası yaralı sürücüyü otomobiline aldığını anlatan Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişinin kendisini durdurmak istediğini belirtti.

"YOLDA BİRKAÇ YERİ ARADI"

Eker, "Hava yeni aydınlanıyordu. Yol kenarında birisi el kol işaretiyle beni durdurmak istedi. Önce durmak istemedim. İleride durdum. Güvenmediğim için aracın kapılarını kilitledim. Adam yanıma geldi, 'kaza yaptım, yaralıyım' dedi. Yolda benim telefonumdan birkaç yeri aradı. Cevap veren olmadı." diye konuştu.

MÜLTECİLERİ O HALDE BIRAKIP KAÇMIŞ

Mehmet Eker şoförün kendisine "kazada başka yaralı olmadığını" söylediğini belirtti.

"BİZ ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUZ DEDİ"

Kendisini Mustafa Yılmaz olarak tanıtan kişinin Yeşilyurt'taki hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktaran Eker, "Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. 'Biz öyle birini tanımıyoruz' dedi. Nerede olduğumu sordu, 'İzmir'deyiz' dedim. Ben ona sordum, 'Mersin'deyim' dedi." ifadesini kullandı.

HASTANEDE YÜKSEKTEN DÜŞTÜM DEDİ

Sürücü Mustafa Yılmaz'ın ticari taksiyle geldiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ndeki görevlilere "yüksekten düştüm" dediği, bunun üzerine önce travma servisinde tedavi altına alındığı ancak daha sonra kaza yaptığını belirtmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildiği öğrenildi.

Şu anda beyin ve sinir hastalıkları servisinde tedavi altında bulunan Yılmaz'ın 2 ayağının kırık olduğu belirlendi.

21 KAYDI VAR

Öte yandan Yılmaz'ın, daha önce çeşitli suçlardan 21 kaydının olduğu öğrenildi.

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