Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, 15.45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı. Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi.
14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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Almanya'da uçak kalabalığın üzerine düştü
Almanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde kalabalığın üstüne düştü. Kazada can kayıplarının olduğu kaydedildi. Kazada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
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