14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçim

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan eyalet seçimleri federal hükümetin güven oylamasına dönüştü.
Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçim
Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçim Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçim Almanya'da Merkel hükümetini sarsacak seçim

1957 yılında beri 62 yıldır Bavyera eyaletini yöneten Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) 2013 yılı eyalet seçimlerinde yüzde 47.7 oranında oy alırken, bugün yapılan seçimlerde aldığı yüzde 35.5 oy oranıyla hezimete uğradı. 2013 seçimlerine nazaran yüzde 12.2 oranında oy kaybetmesine rağmen 35.5 oy oranı ile Bavyera eyaletinin en güçlü partisi konumunu korudu.

9 MİLYON 500 BİN SEÇMEN

13 milyon nüfusa sahip olan Bavyera eyaletinde 9 milyon 500 bin seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy kullanma oranı ise 72.5 olarak gerçekleşti.

Hükümetin Sosyal Demokrat Partisi SPD de 2013 yılında Bavyera eyaletinde aldığı 20.6 oranındaki oy potansiyelini koruyamayarak yüzde 10 oranına geriledi. Sosyal Demokrat Parti SPDyüzde 10.6 oranında oy kaybına uğradı. Federal hükümetin oluşturan üç partinin güven oylaması hükmünde bulunun Bavyera seçimlerinin galibi, Yeşiller olurken, 2013 yılında 8.6 oranında oy alırken bu gün yapılan seçimlerde oylarını 18.5 oranına çıkararak eyaletin ikinci güçlü partisi oldu. Yeşiller Bavyera eyaletinde oylarını 9.9 oranında arttırdı. Seçimlerin ikinci galibi ise ırkçı Almanya için Alternatif Parti AfD oldu. AfD aldığı 11 oy aranı ile Bayern'in dördüncü büyük partisi oldu. AfD aldığı oy oranıyla böylece Almanya’daki tüm eyalet parlamentolarında sandalye sahibi olmuş oldu.

KOALİSYONA KALDI

Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Bavyera'daki kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), 180 sandalyelik Bavyera eyalet meclisinin ancak sandalyesini alabildi. Ortaya çıkan bu sonuçla da 62 yıldır Bavyera eyaletini tek başına yöneten Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), hükümet için koalisyon ortağı bulmak zorunda kalacak.

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU)'nun büyük oy kaybetmesinin arkasında Alman İçişleri Bakanı CSU’lu Horst Seehofer’in “Göç tüm problemlerin anası” gibi tartışmalı açıklamaların, partiye destek kaybettirdiği belirtiliyor. Eyalet Başbakanı Markus Söder ise düşüşün Berlin’deki büyük koalisyonun politikalarının etkili olduğunu savundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre partilere göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti. CSU yüzde 35.5, Yeşiller yüzde 18,5, Hür Seçmenler yüzde 11,5, SPD yüzde 10, AfD yüzde 11 ve FDP ise yüzde 5 oy oranı ile Bavyera meclisine girmeyi başaran partiler oldu.

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