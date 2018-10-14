Milliler Liderlik şansını kaybetti!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında Türkiye ile Rusya, Sochi'de karşı karşıya geldi. Türkiye, Rusya'ya deplasmanda 2-0 mağlup olurken Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti.
Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.
Bu sonucun ardından Rusya, puanını 7 yaptı. Ay yıldızlı ekip ise 3 puanda kaldı ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkma şansını kullanamadı.
İSVEÇ MAÇI KRİTİK
Türkiye, gruptaki son maçını 17 Kasım'da içeride İsveç ile oynayacak. A Miilli Takım, eğer o maçı kaybederse Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşecek.
Rusya: 2 - Türkiye: 0
Stat: Fisht Olimpiyat
Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka (Polonya)
Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustaedter, Kuzyaev (Dk. 71 Cheryshev), Gazinski, Zobnin, Kudryashov, Dzhikiya, Golovin (Dk. 90 Poloz), Ionov (Dk. 82 Kambolov), Dzyuba
Türkiye: Sinan Bolat, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Ömer Bayram), Serdar Aziz, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Yunus Mallı), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir (Dk. 63 Berkay Özcan), Cengiz Ünder
Goller: Dk. 20 Neustaedter, Dk. 78 Cheryshev (Rusya)
Sarı kartlar: Dk. 37 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 54 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 55 Golovin (Rusya)