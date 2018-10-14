Acı olay, akşam saatlerinde Ömerbeyli Mahallesi’nde Candaş Ailesi’nin köyün kenarındaki evlerinin eklentisinde bulunan deve damında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş, traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istedi. Bu sırada kinlenen deve bakıcısını ısırıp duvara ve ahırın yemliğine çarptıktan sonra üzerine çöktü.
Bir süre sonra ahıra gelen Candaş’ın yakınları deve damına geldiklerinde 63 yaşındaki İsmail Candaş’ı devenin önünde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette görünce durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
“Kini devam ettiği için uzmanlar çözecek”
Arenalarda Büyük İstanbullu adı ile güreşen pehlivan devenin halen kininin devam ettiği için yanına yaklaşılmaması istendi. Devenin öfkesi gittikten sonra uzman kişiler tarafından bağlandığı yerden çözüleceği öğrenildi.
“Ölen muhtar abisinin hatırasını yaşatmak için bakıyormuş”
Devenin esas sahibi olan ve Ömerbeyli köyünün iki dönem muhtarlığını yapan İbrahim Candaş’ın 2015 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşüp öldüğü, kardeşi bugün hayatını kaybeden İsmail Candaş’ın da muhtar kardeşinin anısını yaşatmak için deveyi bakıp güreştirdiği öğrenildi.
15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Aydın’da deve dehşeti: Bakıcısını öldürdü
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